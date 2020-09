Saranno ancora settimane di grandi iniziative in casa WindTre. Conclusa l’estate, il provider guarda all’autunno con medesimo spirito di intraprendenza. In particolare modo il gruppo commerciale di WindTre guarda ad una fascia di pubblico ben specifica: i giovani. In questo settore, la competizione non può essere che con TIM che da poco ha inaugurato la sua rinnovata ricaricabile Young Student Edition.

Al fine di competere con il provider italiano, WindTre mette sul mercato due ulteriori promozioni: WindTre Young e Student.

WindTre, le occasioni da non perdere per il pubblico più giovane

La WindTre Young è la ricaricabile principale per i giovani. Questa tariffa si rivolge in particolare modo alla fascia di utenti under 30. I clienti avranno a loro disposizione chiamate e 200 SMS da inviare a chiunque a cui si aggiungono anche 40 Giga per la connessione internet sotto rete 4G e 4,5G. Il prezzo per gli abbonati si attesta sulla quota di 11,99 euro.

Altrettanto vantaggiosa è poi l’iniziativa WindTre Student. A differenza della precedente promozione, questa tariffa si rivolge ai clienti che hanno meno di 20 anni. Il pubblico idoneo potrà quindi beneficiare di chiamate senza limiti a cui si aggiungono 80 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo è di 9,99 euro con formula di pagamento Easy Pay.

Non essendo delle promozioni winback, a queste iniziative potranno aderire sia vecchi che nuovi clienti. L’attivazione può essere effettuata online ed in uno store ufficiale di WindTre sul territorio nazionale. Non sono previsti limiti e scadenze per l’attivazione delle suddette ricaricabili.