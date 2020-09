Il produttore cinese Oppo continua a presentare sul mercato mobile ottimi prodotti appartenenti anche alla fascia medio-bassa del mercato. L’ultimo arrivato ufficialmente è il nuovo Oppo A33 2020, uno smartphone con delle caratteristiche davvero interessanti per un prezzo che si aggira attorno ai 130 euro al cambio.

Oppo A33 2020: grande batteria e display a 90Hz

Nonostante venga proposto in Indonesia ad un prezzo pari a circa 130 euro, il nuovo entry-level a marchio Oppo convince per alcune specifiche molto interessanti per questa fascia di prezzo. Spicca in primis il display IPD LCD da 6.5 pollici che può vantare un refresh rate pari a 90Hz nonostante abbia una risoluzione che si ferma all’HD+. Il alto a sinistra il pannello ospita poi un foro dove è collocata una selfie camera da 8 megapixel.

Altra caratteristica di rilievo è poi la presenza di una grande batteria con una capienza pari a ben 5000 mAh. Con una risoluzione del display così bassa e con la presenza del buon processore Snapdragon 460 di casa Qualcomm, questo device sembra promettere ottimi risultati dal punto di vista dell’autonomia. Il modulo fotografico principale è invece composto da tre fotocamere. Il sensore fotografico primario è da 13 megapixel e in accoppiata abbiamo due sensori da 2 megapixel (scatti macro e con effetto di profondità). I tagli di memoria disponibili sono da 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno fortunatamente espandibili tramite microSD, mentre il software è Android 10 con l’interfaccia utente ColorOS in versione 7.2.

Come già accennato, il nuovo Oppo A33 2020 è stato presentato ufficialmente in Indonesia nelle colorazioni Mint Green e Midnight Black ad un prezzo di circa 130 euro al cambio attuale. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni riguardo al suo possibile debutto anche in Europa.