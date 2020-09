Numerosi consumatori vedono ancora dei costi troppo alti per quanto riguarda le bollette di luce e gas. Infatti, dopo questo periodo di crisi dovuto all’emergenza sanitaria, molte persone non sanno davvero più cosa fare. Fortunatamente, il Governo ha introdotto dei bonus che potrebbero aiutare alcuni utenti a risparmiare un po’ di denaro sulla bolletta alla fine del mese, ma non tutti però possono accedere a questi incentivi.

Dunque, è bene sapere che tutti coloro che non hanno libero accesso a questo tipo di bonus è meglio che prestino maggiore attenzione ai propri consumi, onde evitare delle situazioni assai spiacevoli in futuro. Tuttavia, soprattutto in questo periodo, non è affatto facile diminuire i costi, anche perché la situazione in cui ci troviamo attualmente porta molti utenti a dover lavorare da casa con lo smart working o seguire le lezioni online.

Una delle cose che possiamo fare è quella di informarci nella maniera più efficiente possibile sulle offerte che propongono le varie aziende in materia di energia elettrica e gas. In questo modo riusciamo a farci un’idea su quale soluzione può essere maggiormente adatta a noi e alle nostre esigenze. Scopriamo di seguito quali sono le tariffe del momento più convenienti.

Offerte Luce e Gas: ecco quelle più convenienti disponibili attualmente sul mercato

Come accennato prima, sul web ci sono diverse proposte a cui possiamo fare riferimento per diminuire i costi sulle bollette di luce e gas. Ecco di seguito tre proposte che potrebbero fare al caso vostro: