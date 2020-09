La spesa online è diventata parte integrante della quotidianità di migliaia di cittadini. Un po’ per comodità, un po’ per evitare i luoghi affollati, il servizio offerto dai maggiori supermercati è ormai tra i più ambiti, soprattutto se si parla di Esselunga. Capace di consentire anche al più indaffarato lavoratore di avere prodotti sempre freschi a casa e nel frigo, lo shopping online da ora in poi acquista anche una seconda comodità rappresentata dai Locker: ecco tutti i dettagli.

Esselunga: ora la spesa online diventa accessibile anche per chi lavora sempre

Esselunga sa bene come tenersi stretti i clienti ed infatti il suo servizio di spesa online è uno dei migliori presenti a livello nazionale. Grazie ad una gamma di prodotti contante ben 15 mila pezzi, chi può cerca sempre di accaparrarsi uno spazio libero per ricevere la spesa a casa. A partire da oggi, però, il servizio diventa accessibile anche a chi lavora sempre e dunque non è a casa al momento della consegna o, ancora, a chi non abita in n palazzo provvisto di portineria.

In che modo Esselunga ha deciso di ampliare la sua offerta? Molto semplicemente attraverso l’introduzione dei Lockers. Funzionanti analogamente ai famosi Amazon Lockers, questi ultimi permettono agli utenti di effettuare la spesa online e averla pronta da ritirare presso un luogo predefinito in totale flessibilità. Si legge sul sito di Esselunga, infine, che “Gli orari di apertura possono variare in base al Locker selezionato e sono consultabili nella sezione dedicata agli slot di consegna“.