L’operatore virtuale di Vodafone, ho.Mobile ha recentemente deciso di chiudere la commercializzazione di una sua offerta molto apprezzata da tutti gli utenti.

Per la precisione stiamo parlando dell’offerta ho. 4.99, attivabile in alcuni punti vendita fisici se si proveniva da alcuni determinati operatori. Scopriamo insieme i dettagli e le offerte ancora disponibili.

ho.Mobile chiude la commercializzazione dell’offerta da 4.99 euro al mese

A partire dallo scorso 21 settembre 2020 era possibile attivare l’offerta ho. 4.99 con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga al mese di traffico internet a 4.99 euro al mese con un costo di attivazione dell’offerta e della SIM complessivo di 0.99 euro. Il cliente doveva sostenere una ricarica minima per pagare il primo mese anticipato dell’offerta e il costo di attivazione che comprende anche il costo della nuova SIM ricaricabile.

L’offerta tariffaria ricaricabile a 4.99 euro al mese con 30 Giga al mese non era attivabile online e nei punti vendita abilitati era attivabile solo dai nuovi clienti consumer che richiedevano contestuale la portabilità del proprio numero (MNP) da FastWeb, CoopVoce e LycaMobile. Il cliente che è riuscito ad attivare l’offerta potrà utilizzarla anche in Roaming all’interno dell’Unione Europea alle stesse condizioni nazionali e con un limite al traffico dati utilizzato ogni mese, come previsto dal regolamento UE in materia. Per questa offerta il limite di traffico dati mensile utilizzabile in roaming in UE è pari a 2.4 Giga.

Nessuna variazione per le altre offerte tariffarie ricaricabili con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e fino a 70 Giga al mese di traffico internet mobile da 5.99 euro al mese attivabili anche online. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.