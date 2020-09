Google Maps potrebbe presto apportare alcune modifiche alla sua interfaccia. Androidpolice ha riferito che la società sta lavorando ad una nuova interfaccia utente simile ad Android Auto. Ci saranno pulsanti più grandi per un accesso più facile durante la guida ed un miglior supporto per Google Assistant.

La piattaforma Android Auto di Google è già stata sviluppata appositamente per i conducenti, ma ora sembra che Mountain View stia lavorando allo sviluppo di un’interfaccia utente simile per l’app Google Maps. I pulsanti in stile Android Auto dovrebbero arrivare anche su Maps. L’interfaccia utente utilizza una schermata iniziale molto più semplice con pulsanti grandi per app come Spotify e Google Podcast, oltre a chiamate e messaggi.

Google Maps diventerà simile ad Android Auto ?

Se tocchi il pulsante “Schermata iniziale”, verrai reindirizzato a una nuova schermata in cui potrai accedere facilmente a tutte le applicazioni importanti. L’Assistente Google gioca un ruolo importante in questo; il controllo vocale è fortemente integrato nell’interfaccia utente in modo che il conducente possa navigare attraverso l’app senza staccare le mani dal volante.

La nuova interfaccia utente segue il livello mappa aggiunto di recente che mostra quanto una regione sia influenzata da Covid-19. Il livello aggiuntivo per identificare le aree sulla mappa considerate ad alto rischio di coronavirus non è ancora disponibile in tutte le regioni, ma è già stato introdotto in alcune parti del mondo.

Sembra strano che Google stia essenzialmente eseguendo il mirroring del suo servizio Android Auto nell’applicazione principale di Google Maps. Android Auto è cresciuto sia in termini di funzionalità che di base installata dal suo lancio nel 2015, ma i piani per sostituire l’interfaccia utente con la modalità di guida assistita sono noti da tempo.

La nuova interfaccia utente della modalità di guida non è ancora completamente implementata, ma è già apparsa per alcuni utenti negli Stati Uniti.