Expert riesce ad avere la meglio sull’acerrima rivale Esselunga, ritenuta un piccolo astro nascente in termini proprio di qualità delle offerte dei propri volantini, con una campagna promozionale decisamente interessante, poiché in grado di fare un grande regalo alla clientela.

Alla base della soluzione descritta nell’articolo troviamo proprio la possibilità di godere di un omaggio specialissimo, tutti coloro che acquisteranno uno dei dispositivi contrassegnati (senza limitazioni o vincoli sul prezzo/modello), potranno ricevere gratis la macchina per il caffè Lavazza Jolie Plus, il cui valore commerciale si aggira attorno ai 129 euro. Il volantino Expert è da considerarsi valido in tutti i punti vendita, ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Expert: le offerte del volantino fanno paura

Lo smartphone più scontato degli ultimi mesi resta sostanzialmente sempre lo stesso, parliamo come al solito del Samsung Galaxy S20, il top di gamma assoluto più desiderato dagli utenti dalla Primavera 2020, finalmente acquistabile ad un prezzo più o meno accessibile alla maggior parte di noi, solamente 599 euro per la versione no brand.

Volendo invece risparmiare il più possibile, non dimenticatevi delle soluzioni più economiche, come Oppo A91 in vendita a 269 euro, passando anche per Huawei Y6p, proposto a 129 euro, oppure il più vecchio Oppo A9 2020 raggiungibile con un esborso finale di 179 euro.

Tutti i prodotti sono disponibili in ogni punto vendita Expert, ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.