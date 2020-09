Euronics sta per concludere una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, a conti fatti gli utenti si ritrovano a poter accedere ad alcuni dei prezzi più bassi di tutta Estate, ma sopratutto ad avere la possibilità di ricevere una asciugatrice a titolo completamente gratuito.

Il volantino Euronics che andremo a raccontarvi è da considerarsi disponibile solamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova, di conseguenza il cliente dovrà necessariamente recarsi personalmente in uno dei suddetti per completare il proprio acquisto, in caso contrario non potrà accedere agli stessi identici prezzi.

L’asciugatrice in regalo è un plus notevole, il concetto è molto simile a quanto stiamo vedendo da Unieuro, in parole povere il consumatore dovrà acquistare uno dei modelli selezionati, senza badare alla cifra spesa o quant’altro. In cassa, in parallelo, riceverà proprio l’accesso all’omaggio.

Euronics: nuovo volantino pazzesco con prezzi bassissimi

Come in tutte le altre campagne promozionali di Euronics, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una miriade di prodotti in promozione a prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario.

I top di gamma inclusi all’interno della suddetta sono Huawei P40, in vendita a 649 euro, Xiaomi Mi 10, proposto alla modica cifra di 699 euro, ed ovviamente tutti i nuovissimi Samsung Galaxy Note 20, i cui prezzi toccano e superano i 1000 euro.

Volendo risparmiare sono disponibili anche tantissime altre occasioni sotto i 300 euro, considerata appunto la fascia di prezzo più convincente e soddisfacente in termini di risparmio. Se volete approfittare del volantino Euronics, ricordatevi però che è in scadenza quest’oggi, di conseguenza avete ancora pochissimo tempo a disposizione (link volantino).