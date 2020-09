Attraverso l’utilizzo di semplici oggetti, come ad esempio un punzonatori o magneti, molteplici truffatori in tutta Italia riescono facilmente a sabotare qualsiasi contatore elettrico. Nonostante possa sembrare uno scherzo, in realtà si tratta di una vera e propria truffa ai danni delle aziende elettriche diffusa ormai su tutto il territorio Nazionale. Non a caso, infatti, l’allarme è stato lanciato proprio dalle aziende che operano nel settore le quali, negli ultimi mesi, continuano a sviluppare tecnologie sempre più innovative per scovare più facilmente i truffatori.

Nonostante possa apparire come un semplice trucco per risparmiare decine di euro ogni mese, purtroppo c’è da ribadire che, gli utenti colti in flagranza di reato, rischiano pesanti sanzioni sia di tipo civile che penale. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo

Contatori Modificati: evitate la truffa, con i nuovi bonus è possibile risparmiare

Come ben sappiamo, purtroppo, l’emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio centinaia di migliaia di famiglie Italiane. A tal proposito, quindi, il nostro Governo si è duramente impegnato al fine di introdurre bonus e sconti per aiutare le persone maggiormente in difficoltà in questo periodo. Tra i vari bonus, inoltre, ce n’è uno in particolare legato a Luce e Gas, di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo.

Un altro metodo per poter risparmiare sulla bolletta elettrica senza sfociare nell’illegalità, è quello di stipulare un nuovo contratto scegliendo quindi un piano di energia dedicato. Enel Energia, di fatto, offre ai suoi utenti ben 3 ore di energia gratuite al giorno. Per chi fosse interessato alla promo, ecco di seguito il link diretto al sito ufficiale.