Solo oggi, 30 settembre 2020, il rivenditore di elettronica Comet ha attivato un volantino assolutamente da non perdere per nessun motivo al mondo, al suo interno è facile trovare un elevato quantitativo di sconti e di riduzioni di prezzo, su tantissimi modelli di smartphone e non solo.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Comet, possono essere completati sia online che in tutti i punti vendita sul territorio; coloro che sceglieranno di affidarsi al sito ufficiale dovranno comunque fare i conti con le spese di spedizione su tutti gli ordini fino ai 49 euro, poi saranno completamente gratuite, indipendentemente dal modello o dalla categoria merceologica del prodotto stesso.

Comet: questo volantino vi farà impazzire

Le offerte del volantino Comet da non perdere assolutamente di vista sono sicuramente tante ed altrettanto interessanti, in primis possiamo consigliare assolutamente l’acquisto del Samsung Galaxy S20, un terminale in vendita ufficialmente a 639 euro (forse ad un prezzo leggermente superiore rispetto a quanto visto in passato), ma comunque in grado di garantire prestazioni da top di gamma, senza richiedere un esborso particolarmente elevato.

Le altre occasioni sono legate a terminali più economici, ed allo stesso tempo dalle prestazioni di minore importanza, spiccano fra tutti Xiaomi Redmi 9, in vendita a 149 euro, passando anche per Xiaomi Redmi Note 9 Pro, in vendita a 279 euro, Samsung Galaxy A51, proposto a 259 euro, per finire poi con i soliti Oppo A91 e Oppo A72, in vendita rispettivamente a 269 e 229 euro.