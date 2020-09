Inviare del denaro tramite un bonifico SEPA è un operazione che in media conosciamo un po’ tutti, essa impiega per la ricezione della quota tra i due e i tre giorni lavorativi, normalmente il primo per l’invio, il secondo per la ricezione e il terzo per la visibilità sul proprio conto.

A quanto pare da oggi però per alcuni questa realtà cambierà, infatti per i clienti Revolut e Revolut Business i bonifici in area SEPA saranno istantanei, in un range di tempo si attesta su qualche secondo e sarà completamente gratuito.

La nota azienda bancaria Revolt, che vanta oggi circa 13 milioni di clienti in tutto il mondo, non poteva certo mancare l’appuntamento con una piccola rivoluzione che era tanto attesa quanto forse necessaria per uniformare il proprio standard, ecco dunque che finalmente avviene l’implementazione del bonifico istantaneo SEPA.

SEPA Instant

Il nuovo sistema utilizzato si chiama appunto SEPA Instant, esso consentirà ai clienti Revolut di inviare denaro in tempo reale a persone -In Italia e in Europa- in pochi secondi, sia che si tratti di clienti Revolut che di altre banche in modo completamente gratuito.

Ecco l’offerta in breve:

Possibilità di ricevere bonifici in Euro in Europa in pochi secondi anziché due/tre giorni.

Accesso ai bonifici istantanei completamente gratuito per clienti Revolut e Revolut Business.

La controparte che riceve il bonifico deve avere implementato il servizio SEPA Instant.

Per poter iniziare a usufruire della nuova funzionalità i passaggi sono molto molto semplici, vi basterà infatti aggiornare la vostra applicazione e il gioco è sostanzialmente fatto.