L’organismo pubblico di tutela delegato alla vigilanza sulle norme impartite dal Codice della Strada è la Polizia Stradale. L’autorità agevola il suo compito di supervisione con l’uso di sofisticate apparecchiature in grado di rilevare la velocità. Stiamo chiaramente parlando degli autovelox che insieme ai tutor garantiscono il rispetto delle normative vigenti sull’uso dell’acceleratore su strade urbane, extra urbane e tangenziali.

Non è raro il caso in cui si picchi troppo sul pedale del gas. In questi casi una fotografia può costarci veramente caro. Allo scopo di evitare pesanti multe scomodiamo quelle che sono le migliori app blocca autovelox. La foto non parte se rispettiamo il limite. Ecco in che modo possiamo evitare le contravvenzioni della Stradale.

Evitare le multe è possibile con le app che intercettano gli autovelox

Impossibile prevedere dove si possa trovare una pattuglia. La telecamera potrebbe essere dietro l’angolo nonostante esistano apposite app per la segnalazione dei posti di blocco e delle volanti impegnate nella verifica della velocità. In caso di installazioni standalone il modo migliore per evitare guai passa per l’uso di Googe eMaps e Waze. Due app simili ed appartenenti al medesimo proprietario ma con sistemi di funzionamento leggermente divergenti.

Google Maps non è un semplice navigatore ma un vero e proprio hub per l’esplorazione. Nonostante questa sua impronta si è aggiornato prevedendo non solo l’indicatore delle telecamere di sorveglianza stradale ma anche i limiti di velocità indicati in chiaro con apposita segnaletica ed alert visivo-sonoro. Semplice ma efficace.

Waze agisce allo stesso modo offrendo una panoramica generale sui sistemi che potremmo trovare fino a destinazione. Essendo molto più social del precedente garantisce avvisi in tempo reale da parte della community senza farsi mancare gli indicatori di velocità massima e le utility per l’avvertimento sulla presenza di cantieri, ostacoli e pattuglie dislocate lungo le dorsali di scorrimento del traffico.