Il colosso di Cupertino ha depositato l’ennesimo brevetto interessante. Questa volta, però, non si intende parlare dei tanto discussi Apple Glass bensì di una nuova tastiera personalizzabile che potrebbe essere capace di eseguire un numero non indifferente di funzioni.

Apple brevetta una nuova tastiera: ecco il brevetto registrato dal colosso!

Nei mesi scorsi un brevetto depositato da Apple ci mostrava una tastiera davvero particolare sulla quale non sono poi emerse novità di alcun tipo. Il documento a cui si fa riferimento svelava l’intenzione del colosso di lavorare a una tastiera in vetro che sarebbe stata in grado di offrire un’esperienza davvero incredibile poiché capace di svolgere varie funzioni. L’idea aveva destato parecchio interesse poiché lo scopo del colosso sembrava esser quello di fare di ogni tasto un mini display retroilluminato. Ma non erano state poche le perplessità nate dalla scelta del materiale che, seppur capace di ridurre i tempi di usura, necessiterebbe particolare attenzione per via della fragilità.

Quanto mostrato dall’ultimo brevetto mostra un dispositivo che potrebbe essere definito più “reale” ma ugualmente innovativo. La tastiera brevettata sembra offrire agli utenti la possibilità di personalizzarne le impostazioni così da rendere l’esperienza quanto più pratica e interessante. Da quanto emerso, la nuova tastiera Apple sarebbe in grado di reagire in maniera differente alla pressione esercitata dall’utente sui tasti. Inoltre, lo scopo del colosso pare essere quello di voler creare un dispositivo interattivo, capace di emettere suoni e feedback in base alle azioni eseguite dall’utente.

Ancora una volta è bene precisare che trattandosi di notizie desunte da brevetti recentemente depositati dall’azienda è necessario non dar per scontata la creazione dei dispositivi a cui si fa riferimento. Apple potrebbe non portare a termine il progetto o, addirittura, accantonare il documento sin dal principio.