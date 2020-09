La WindTre MIA 50 è una promozione davvero ottima, anche se comunque si tratta di una soluzione appositamente pensata per una ristretta cerchia di già clienti dell’azienda, ovvero consumatori che possiedono un numero di telefono WindTre ed hanno ricevuto la proposta della promozione direttamente via SMS.

Di base la serie MIA è composta da promozioni atte appositamente a soddisfare i già possessori di una SIM WindTre, per questo motivo anche quando parliamo della MIA 50 non ci stupiamo di scontrarci con una soluzione di questo tipo. I costi di attivazione sono ovviamente azzerati, l’attivazione potrà avvenire direttamente via SMS, rispondendo proprio al messaggio ricevuto.

WindTre Mia 50: la promozione che sbaraglia la concorrenza

La promozione WindTre MIA 50 è stupefacente, proprio perché offre la possibilità di pagare solamente 7,99 euro al mese, per godere di minuti illimitati da utilizzare verso tutti, nonché 100 SMS da poter inviare ad ogni numero di telefono, per finire con 50 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Su un punto molto importante vogliamo porre assolutamente l’attenzione, il bundle di giga non include anche il roaming in Europa, è bene ricordare che stando a quanto annunciato con l’offerta, il cliente potrà utilizzare al massimo 3,8 giga di traffico dati al mese nei paesi dell’Unione Europea, non di più.

La WindTre MIA 50, inoltre, prevede anche il servizio Ti Ho Cercato, utilissimo per ricevere un messaggio tutte le volte che il cliente riceve una chiamata quando il telefono è spento o non raggiungibile. Come specificato in precedenza, la soluzione indicata nell’articolo è da considerarsi valida esclusivamente ad personam.