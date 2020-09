Vodafone inaugura la stagione autunnale sulla falsariga di quanto già previsto nelle settimane estive. Ancora una volta, infatti, il provider britannico garantisce a tutti i nuovi abbonati delle tariffe speciali dedicate alle operazioni di portabilità della rete da altro operatore telefonico.

Vodafone, le due promozioni migliori di settembre sino a 50 Giga internet

Per tutta la fase estiva, i clienti hanno testato la convenienza di una promozione come Special 50 Giga. Ancora oggi questa particolare iniziativa, pensata come alternativa alle promozioni low cost di Iliad e di WindTre, è disponibile per l’attivazione.

I consumi di Special 50 Giga mettono a disposizione di tutti gli abbonati 50 Giga per navigare in internet con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Il prezzo fissato per il rinnovo della ricaricabile è di 7,99 euro. In base alle attuali condizioni, la tariffa è disponibile a questo costo e con tali soglie di consumo per chi effettua la probabilità da Iliad o da altri operatori low cost.

Gli abbonati che vogliono passare a Vodafone possono anche optare per Special 40 Giga. I consumi di questa promozione prevedono chiamate illimitate e 50 Giga per la connessione internet a 6,99 euro.

Per quanto concerne i costi di attivazione delle due offerte, gli utenti dovranno aggiungere una spesa una tantum di soli 10 euro. Il costo potrebbe variare in base allo store scelto per l’attivazione. Per quanto concerne la stessa attivazione è necessario recarsi in un negozio ufficiale del gestore. Allo stato attuale non è possibile selezionare queste due ricaricabile attraverso il sito internet ufficiale di Vodafone.