Trony ha recentemente attivato una campagna promozionale assolutamente interessante ed invitante, sebbene comunque risulti differenziata in relazione alla regione di appartenenza, o comunque al punto vendita presso il quale l’utente decide di recarsi personalmente.

E’ bene sottolineare come la soluzione corrente non sia disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, ed allo stesso tempo non permetta l’acquisto ovunque in Italia. Il volantino Trony indicato nel nostro articolo può essere fruito solamente in Lombardia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Piemonte e presso Affi, fino al 6 ottobre 2020.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale e riceverete decine di codici sconto Amazon gratis, scoprendo anche tantissime altre offerte esclusive.

Volantino Trony: i Black Days sono splendidi

Il prodotto di punta dell’intera campagna promozionale è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un dispositivo fortemente scontato nell’ultimo periodo, ed oggi in vendita al prezzo base di 649 euro. Non è effettivamente la cifra più bassa mai vista, poiché in passato lo abbiamo incrociato anche a meno, ma resta comunque un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono risparmiare e godere di un terminale di altissima qualità.

In alternativa è possibile acquistare anche Samsung Galaxy S10 Lite a 469 euro, Samsung Galaxy A71 a 359 euro, Samsung Galaxy A31 a 249 euro, Samsung Galaxy A20s a 149 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 199 euro, Oppo A9 2020 a 189 euro, Oppo A5 2020 a 139 euro, Huawei P Smart 2020 a 179 euro, Huawei Y6p a 129 euro, Huawei Y5p a 99 euro, Motorola Moto G a 349 euro, Motorola G8 Power Lite a 159 euro e simili.

Il volantino Trony è stato inserito nella sua interezza nelle pagine che trovate qui sotto.