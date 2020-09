Tornarono di moda alcuni vecchi trucchi dei borseggiatori, questa volta però, invece che l’orologio da taschino o il portafogli, spesso si ruba lo smartphone. Che sia sulla metropolitana, lungo una via particolarmente affollata o quando si è seduti al bar, il furto del cellulare è un rischio anche per i più attenti.

D’altronde il mercato degli smartphone rubati sarà sempre florido, ci sarà sempre qualcuno pronto ad acquistare un telefono ad un prezzo ridotto incurante dell’origine. Gli stessi borseggiatori si stanno specializzando sempre più nel furto di smartphone, consci che sia il modo più veloce di far quattrini; anche quando non si è in contatto diretto con un acquirente o un ricettatore basta smontare il telefono e venderne le componenti singole.

Smartphone: le tecniche per il furto del telefono

Una delle tecniche più diffuse per il furto dello smartphone è quella messa in atto quando la vittima si siede in un bar o al ristorante. Dopo essersi accomodati e aver ordinato, quando si è nel momento di maggior spensieratezza, ecco che parte il piano del borseggiatore. La tecnica utilizzata è quella del giornale; mentre voi vi state rilassando l’uomo finge di incespicare e si appoggia con le mani sul vostro tavolo dove, in bella vista, si trova il vostro smartphone.

Grazie al giornale che tiene in mano comprendo il vostro telefono e alle sue doti recitative riesce a distravi quanto basta per afferrare il telefono dal tavolo e allontanarsi prima che possiate rendervene conto. Una volta che si sarà allontano non potrete fare altro che recarvi presso una stazione di polizia per sporgere denuncia.