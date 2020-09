Ci sono novità molto importanti di Sky per quanto concerne l’offerta commerciale. La pay tv satellitare non si concentra soltanto sulla sua proposta televisiva, mai così ricca come in queste settimane con il ritorno della Serie A e con i GP di Formula 1 e di motomondiale. Sky, allo stesso tempo, infatti guarda al pubblico dei nuovi abbonati e dei clienti storici.

Sky, come attivare questi tre regali speciali per gli abbonati fedeli

Proprio per gli abbonati fedeli ci sono a disposizione tre regali da attivare direttamente attraverso la piattaforma Extra.

In primo luogo, i clienti di Sky potranno ricevere un sostanziale vantaggio per il servizio Sky WiFi. Gli abbonati avranno a loro disposizione ben sei mesi di Fibra ottica a costo zero, in caso di piano pay tv attivo da almeno sei anni. Ci saranno invece tre mesi di telefonia gratuiti per chi è abbonato da almeno un anno.

Un vantaggio sostanziale vi è anche per il sevizio Sky Q. Con un ulteriore riduzione rispetto al costo di listino di 99 euro, i clienti più fedeli della piattaforma satellitare potranno acquistare il decoder di nuova generazione al prezzo di 29 euro. Confermati con questo dispositivi i servizi per la visione 4K e per la disponibilità di app direttamente attraverso il telecomando.

La sorpresa finale è il pacchetto Intrattenimento Plus. Tutti gli utenti che hanno un piano attivo per Sky potranno al tempo stesso acquistare un account Netflix ad un costo riservato di appena 6,99 euro. La promozione si rivolge agli abbonati con ticket attivi per Famiglia e Cinema.