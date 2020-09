Quest’anno Samsung ha già dato il meglio di sé con i suoi ultimi tablet di fascia alta, ovvero i nuovi Samsung Galaxy Tab S7 e S7+, ma per il colosso sudcoreano non è ancora arrivata l’ora di fermarsi. Come anticipatoci da alcuni rumors delle scorse settimane, infatti, è stato annunciato sul mercato il nuovo tablet rugged dell’azienda, cioè il Samsung Galaxy Tab Active 3.

Samsung Galaxy Tab Active 3: tante feature per il nuovo tablet corazzato di Samsung

Come già anticipato dal titolo dell’articolo, il nuovo tablet corazzato del colosso sudcoreano si arricchisce di una caratteristica che finora hanno avuto soltanto i tablet di fascia alta. Stiamo parlando in particolare del supporto alla S-Pen, la quale è anch’essa certificata con la certificazione IP68. Il device è chiaramente un rugged e per questo è costruito con una scocca davvero resistente alle cadute.

La parte frontale è occupata dal display che è un IPS LCD con una diagonale da 8 pollici, mentre sulla cornice inferiore sono presenti tre tasti fisici. Per quanto riguarda il processore, sotto al cofano è presente il SoC Exynos 9810 (ovvero lo stesso presente a bordo del precedente Galaxy Note 9). Con questo processore, un display ampio e il supporto al pennino dell’azienda sarà poi possibile navigare tranquillamente nel sistema installato che è Android 10. L’azienda ha comunque comunicato che verranno forniti tre major updates a questo device. Come chicca, poi, troviamo anche qui il supporto alla modalità DeX di Samsung.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo rugged Samsung Galaxy Tab Active 3 sarà disponibile all’acquisto nel corso delle prossime settimane sia in una versione con Wi-Fi 6 sia in una versione dotata di connettività LTE. L’azienda fornirà in seguito maggiori informazioni riguardanti il prezzo di vendita e la disponibilità per i vari mercati.