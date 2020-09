Il conto corrente, ormai da più di 10 anni, rappresenta il principale strumento scelto dai consumatori Italiani per conservare i propri risparmi. Quest’ultimo, di fatto, offre molteplici funzionalità interessanti, come ad esempio la possibilità di inviare denaro con bonifici SEPA i quali, in media, impiegano dai 2 ai 3 giorni per essere processati. D’ora in avanti, però, i clienti Revolut e Revolut Business potranno usufruire dei bonifici SEPA istantanei che permettono quindi di trasferire denaro da un conto a un altro in pochissimi secondi e, a differenza di quanto di possa immaginare, in maniera del tutto gratuita.

Sin dalla sua nascita, Revolut ha introdotto nel campo finanziario molteplici novità molto interessanti, scavalcando in poco tempo tutte le principali banche tradizionali che, nella maggior parte dei casi, applicano anche una piccola tassa ai bonifici ordinari. Ad oggi la società conta 13 milioni di utenti in tutto il mondo e ben 500.000 in tutta Italia.

Revolut: attivati i bonifici SEPA istantanei e gratuiti per tutti

Il nuovo sistema di pagamenti SEPA Instant viene introdotto per la prima volta nella zona euro nel corso del 2017. Ad oggi, quindi, Revolut ha deciso di offrire questa operazione a tutti i suoi utenti, senza applicare nessuna tassa ai bonifici. Ecco quindi di seguito cosa offrono i bonifici istantanei SEPA introdotti da Revolut: