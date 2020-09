Le migliori passa a Vodafone del momento sono assolutamente ricche di contenuti e di prezzi effettivamente molto bassi, sebbene purtroppo risultino essere nella maggior parte dei casi delle operator attack, ovvero soluzioni attivabili esclusivamente dagli utenti in uscita da specifici operatori telefonici.

Tutte le soluzioni che andremo ad elencarvi, è importante ricordarlo, sono da considerarsi valide solo con portabilità del numero originario, ciò sta a significare che il cliente dovrà assolutamente richiedere il cambio operatore alla propria azienda, in caso contrario non potrà richiedere la promozione.

Passa a Vodafone con queste promozioni

Vodafone Special 50 Digital Edition – attivabile dagli utenti in uscita da un operatore virtuale (no Iliad) – prezzo di 7 euro al mese – contenuti pari a 50 giga di traffico dati alla massima velocità, minuti e SMS illimitati verso tutti – attivazione gratuita con costo di attivazione a 0 euro .

– attivabile dagli utenti in uscita da un (no Iliad) – prezzo di al mese – contenuti pari a 50 giga di traffico dati alla massima velocità, minuti e SMS illimitati verso tutti – attivazione con a . Special Giga – prezzo garantito per 24 mesi (quindi non subirà rincari), per la promozione attivabile sempre dagli stessi utenti della precedente , è incluso anche Happy Black gratis – costo fisso di 9,99 euro al mese – sono inclusi 70 giga di traffico dati, minuti illimitati e 1000 SMS da poter inviare a chiunque.

Tutte le promozioni non prevedono un vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che il cliente si ritrova a poter abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento senza dover versare alcun tipo di contributo. I rinnovi sono previsti su base mensile, direttamente tramite addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile, non sul conto corrente o quant’altro. Per ogni altra informazione in merito, consigliamo il collegamento al sito ufficiale dell’azienda.