L’operatore virtuale CoopVoce ha deciso di lanciare due nuove offerte che ci accompagneranno fino all’autunno inoltrato, ovvero fino alla metà del mese di ottobre, salvo proroghe nei prossimi giorni.

L’azienda ha lanciato qualche giorno fa la nuova Top 40 ad un prezzo davvero molto conveniente. Scopriamola nel dettaglio insieme all’altra offerta.

CoopVoce ha lanciato due nuove offerte abbastanza convenienti

In rilievo l’offerta per chi passa a CoopVoce in vigore dallo scorso 10 settembre fino al 14 ottobre 2020. TOP 40 prevede 40 GB di traffico internet in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 1000 SMS. Il prezzo è di 9.50 euro al mese. L’offerta si rinnova lo stesso giorno di ogni mese. Attivabile anche dai già clienti al costo di 9 euro. TOP 40 non è compatibile con le promo delle categorie ChiamaTutti, Top, Smart, Easy e con pacchetti Web nazionali.

Per chi ha esigenze più limitate, con lo stesso spazio temporale per l’attivazione, è a disposizione EASY. EASY prevede 3 GB di traffico internet in 4G, 300 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili e 300 SMS verso tutti i numeri nazionali. Il prezzo di quest’ultima offerta è di 5 euro al mese. L’offerta si rinnova lo stesso giorno di ogni mese. Attivabile anche dai già clienti al costo di 9 euro.

Per tutti gli utenti che sono stati rimodulati dall’operatore WindTre, CoopVoce ha messo a disposizione un’offerta a consumo senza costi minimi mensili. Per la precisione i clienti possono scegliere tra WindTre Basic e WindTre Easy. La prima prevede chiamate a 29 centesimi al minuto, SMS a 0.29 euro e MMS a 0.50 euro. La seconda chiamate a 30 centesimi di euro con scatto alla risposta, SMS a 0.30 euro e MMS a 0.50 euro. Per scoprire tutte le offerte nel dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.