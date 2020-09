Comet sta per concludere una campagna promozionale assolutamente ricca di occasioni e di sconti veramente molto interessanti, in grado di soddisfare pienamente le richieste di tutti quegli utenti che decidono di avvicinarsi al mondo della tecnologia in generale.

Fino al 30 settembre, in ogni punto vendita e direttamente sul sito ufficiale, il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di mettere le mani su tantissimi prodotti in promozione. Gli acquisti possono essere completati sia online che nei punti vendita in Italia, con anche pagamento rateizzato senza interessi, o meglio definito a Tasso Zero, a patto che si superi un determinato livello minimo di spesa.

Comet: il volantino è assolutamente interessante

Le pagine del volantino Comet sono davvero tantissime, oltre 26 per questo motivo non potremo indicarvi ogni singola offerta, ma riusciremo a fornirvi solamente una visione d’insieme di tutta la campagna. Il prodotto di punta resta essere sempre il Samsung Galaxy S20, il più scontato dei mesi estivi si conferma anche per l’autunno 2020 uno dei migliori, oggi disponibile da Comet a 639 euro.

In alternativa il cliente potrà decidere di acquistare Samsung Galaxy A51 a 259 euro, Samsung Galaxy A30s a 179 euro, Samsung Galaxy A20s a 149 euro, Asus ZenFone Max M1 a 99 euro, Oppo A91 a 269 euro, Oppo A72 a 229 euro, Oppo A52 a 169 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 8t a 159 euro, Xiaomi Redmi 9 a 149 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro e similari.

Il volantino Comet lo potete sfogliare nel dettaglio direttamente qui sotto.