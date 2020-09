La nota azienda automobilistica Audi ha da poco presentato Audi Q5 Sportback, ovvero il suo nuovo suv coupè sportivo. Questa versione arriverà ufficialmente sul mercato attorno al 2021 insieme alla versione standard Q5.

Audi Q5 Sportback: design sportivo ma elegante

Dal punto di vista dimensionali, il nuovo suv sportivo della casa automobilistica tedesca non si discosta dalla versione standard. Le dimensioni rispetto ai due modelli, infatti, sono pressoché le stesse (189 cm di larghezza e 166 cm di altezza), anche se cambia leggermente la lunghezza, che ora è pari a 469 cm. Una caratteristica che contraddistingue il nuo suv targato Audi è però il design e lo stile. Qui abbiamo infatti un look più sportivo e caratterizzato dalla presenza di un tetto spiovente verso la coda e da un fregio cromato posto al di sotto dei fanali posteriori.

All’interno della vettura, saranno presenti numerose feature tecnologiche che aiutano e migliorano l’esperienza di guida. Tra questi, ci saranno il cruise controll adattivo Traffic Jam Assist e Audi Side Assist. Non mancherà inoltre la presenza di un display touch da 10,1 pollici di diagonale dove si potrà gestire il sistema di navigazione MMI e infotainment. Rimane poi l’Audi virtual cockpit plus con display da 12.3 pollici.

Per quanto riguarda le prestazioni, inizialmente la nuova Audi Q5 Sportback sarà disponibile nella versione 40 TDI con motore turbodiesel 4 cilindri 2.0 con 204 CV e 400 Nm. In seguito saranno disponibili anche altre versioni, come ad esempio quelle con con sistema ibrido plug-in da 299 CV e quella TFSI turbo benzina 2.0. Come già accennato, l’arrivo ufficiale è previsto per il 2021.