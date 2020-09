WhatsApp: i vecchi smartphone non possono più usarlo, ecco quali

Ormai ogni settimana WhatsApp rilascia un nuovo aggiornamento per i suoi utenti, in modo da migliorare l’applicazione. Spesso questi portano delle novità o magari degli accorgimenti che possono fornire grandi opportunità, a patto che però gli smartphone in questione supportino il tutto.

Anche quest’anno infatti WhatsApp ha deciso di eliminare dalla lista di supporto diversi dispositivi troppo vecchi per supportare i nuovi aggiornamenti. Proprio per questo molte persone si sono lamentate ultimamente: tanti smartphone non funzionano più con WhatsApp, ma il motivo è proprio questo. Pertanto non meravigliatevi se il vostro vecchio telefono tirato fuori dal cassetto non riuscirà ad utilizzare l’app.

WhatsApp, tutti questi smartphone non potranno più utilizzare l’applicazione come prima