Considerare inespugnabile il proprio sistema operativo rappresenta un grave errore di valutazione in termini di sicurezza. In questi giorni entriamo in un contesto in cui non si fa differenza tra i rischi di infezione per dispositivi Android ed iOS.

Alcune app compromesse attaccano in maniera indiscriminata i nostri device. A rischio ci sono i nostri soldi ed anche la nostra esperienza utente minata da pubblicità che bloccano il normale uso dei telefoni e consumano fin troppa batteria. Le società di sicurezza hanno comunicato il resoconto delle analisi a Google ed Apple che hanno provveduto a fornire segnalazione per la rimozione delle applicazioni. Ecco quali sono.

App Android infette

Auto Picture Cut – com.auto.picture.cut.background.eraser.tool – 4.0.0 – mecharcfa@gmail.com

• Color Call Flash – com.color.call.flash.tools – 2.0.0 – Seay Elizabeth

• Square Photo Blur – com.jack.square.photo.blur.image – 2.0.5 – Thomas Mary – com.joan.super.photo.blur.tool

• Square Blur Photo – com.jobfun.square.photo.blur.image – 7.0.0 – Ward Nadine – com.jones.square.photo.blur.image

• Magic Call Flash – com.magic.call.flash.tools – 2.0.0 – Robinson Yolanda – com.mandi.super.photo.blur.tool

• Easy Blur – com.mary.super.photo.blur.tool – 6.0.0 – Chu Erin

• Image Blur – com.mclain.photo.blur.editor.background – 2.0.5 – Myers Jason – com.michael.super.photo.blur.tool

• Auto Photo Blur – com.paige.photo.blur.background – 6.0.0 – Taylor Zelma

• Photo Blur – com.scorp.photo.blur.background – 2.0.3 – Swindell Eddie

• Photo Blur Master – com.scott.scorp.photo.blur.background – 8.0.0 – Myers Jesse – com.smart.call.screen.tools

• Super Call Screen – com.super.call.screen.tools – 2.0.0 – OConnor Amy – test.com.flash.call.flashcall.cool

• Square Blur Master – com.robert.square.photo.blur.image – 6.0.0 – Gledhill Janice

• Square Blur – com.craig.square.photo.blur.image – 5.0.0 – Johnson Melanie

• Smart Blur Photo – com.james.smart.blur.photo.editor.tool – 2.0.0 – Robinson Yolanda

• Smart Photo Blur – com.james.smart.photo.blur.editor.tool – 4.0.0 – Tammy Roush

• Super Call Flash – com.super.call.screen.toolz – 2.0.0 – Kirk Brian

• Smart Call Flash – com.smart.call.flash.tools – 2.0.0 – Davis Betty

• Blur Photo Editor – com.sixgod.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Addison Goldie

• Blur Image – com.fancy.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Alvord Columbus – com.aab.photo.blur.editor.background – com.angel.photo.blur.background – com.auto.image.editor.background.eraser.tool – com.auto.photo.editor.background.eraser.tool

Queste causano un battery drain importante a causa della presenza intensiva di materiale pubblicitario in sovra impressione. Difficile rimuoverle direttamente dal drawer in quanto le icone spariscono. Facciamolo con un apposito file manager o entrando nel dettaglio delle app dalle Impostazioni Telefono.

App iOS a rischio (anche Android)

Queste sono state scoperte quali TrojanAd ed oltre alla pubblicità rubano soldi sia per gli utenti di Google Play che di App Store. Da 2 a 10 dollari per click a causa di account TikTok ed Instagram compromessi. Ecco le liste.

ThemeZone – Shawky App Free – Shock My Friends di Moteleb Inc.

Tap Roulette ++Shock my Friend

Ulimate Music Downloader – Free Download Music

App Store

Shock My Friends – Satuna

666 Time

ThemeZone – Live Wallpapers

shock my friend tap roulette v

Per i profili TikTok si segnala zona rossa per: