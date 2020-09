In questi ultimi giorni di settembre non mancheranno i grandi appuntamenti per gli utenti di Sky. La pay tv inaugura la sua stagione autunnale con esclusive molto importanti tra cui la Serie A, la Formula 1, il motomondiale ed il basket NBA, in attesa del ritorno della Champions League.

Come l’anno scorso, inoltre Sky offre a tutti i suoi clienti la possibilità di accedere ai contenuti attraverso una vasta scelta di piattaforma. Oltre al satellitare ed allo streaming, gli abbonati potranno scegliere anche le offerte dedicate al digitale terrestre.

Sky, i costi mai visti di Sport e Calcio per l’offerta digitale terrestre

Proprio sul digitale terrestre ci soffermiamo oggi. Sky infatti garantisce agli abbonati un nuovo ticket univoco per gli eventi di Sport e Calcio. La visione di tutte le principali esclusive della tv a pagamento attraverso la piattaforma DDT sarà garantita al costo univoco di 34,90 euro. A questa particolare promozione potranno accedere sia i nuovi abbonati che sottoscrivono un nuovo contratto, ma anche tutti i clienti storici che effettuano il passaggio da satellitare.

Incluso nel prezzo della promozione vi sono anche i servivi di Sky Go. Gli abbonati quindi potranno seguire gli appuntamenti più importanti anche attraverso la convenienza dello streaming. Sky Go, infatti, è compatibili su tutti gli smartphone, su tablet ed anche su dispositivi fissi Windows e Mac.

Ulteriore aggiunta per chi sceglie l’offerta digitale terrestre di Sky riguarda i canali extra sportivi ed extra calcistici. La piattaforma, infatti, offre anche la visione gratuita di tutti i canali Cinema legati al vecchio palinsesto di Mediaset Premium .