Samsung potrebbe avere intenzione di presentare, entro la fine dell’anno, un nuovo dispositivo che ha già attirato l’attenzione dei più. Si tratta del Samsung Galaxy A72, uno smartphone che potrebbe vantare un comparto fotografico del tutto innovativo, mai visto fino ad ora sui vari dispositivi del colosso.

Samsung Galaxy A72: il nuovo smartphone sarà il primo ad essere dotato di una fotocamera a cinque sensori!

Sul nuovo smartphone del colosso non sono fino ad ora emerse particolari notizie circa quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche ma quanto trapelato sulle caratteristiche del suo comparto fotografico sono sufficienti al fine di incuriosire gli appassionati.

Il colosso, infatti, potrebbe avere intenzione di creare qualcosa di mai visto sui suoi smartphone introducendo quindi una novità particolarmente interessante. Le indiscrezioni fanno riferimento alla possibilità che la il modulo fotografico del nuovo smartphone Samsung Galaxy A72 possa essere dotato di ben cinque sensori.

Lo smartphone, quindi, dovrebbe essere dotato di una fotocamera frontale da 32 megapixel. Sul retro, invece, accoglierà un sensore principale da 64 megapixel accompagnato da un Ultra grandangolo da 12 megapixel al quale si aggiungono due sensori rispettivamente da 5 megapixel l’uno e un teleobiettivo da 8 megapixel.

Per la prima volta, dunque, Samsung potrebbe creare uno smartphone caratterizzato da un comparto fotografico così ricco. La presentazione del nuovo dispositivo dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno e dovrebbe avvenire in contemporanea al lancio del nuovo Samsung Galaxy A52. La data ufficiale non è ancora nota dunque sarà necessario attendere notizie certe da parte dell’azienda per avere conferma.