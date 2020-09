La GeForce RTX 3060 Ti di Nvidia sarà la prossima GPU ad essere lanciata con architettura Ampere dopo il debutto della RTX 3070 a metà ottobre. Secondo le ultime voci, Nvidia rilascerà la 3060 Ti prima della versione “standard”, il che è un pò insolito. Normalmente, ci aspettiamo che quest’ultima venga presentata prima o che entrambe le schede video debuttassero contemporaneamente.

Tuttavia, la RTX 3060 Ti potrebbe arrivare prima perché utilizza la stessa GPU della 3070 (GA104), anche se ovviamente è una versione ridotta (con 4.864 core CUDA). Dunque, è probabile che il chip diverso che utilizzerà la RTX 3060 non è ancora pronto per la produzione.

Nvidia potrebbe presto rilasciare nuovi dettagli

In alternativa, Videocardz teorizza che Nvidia stia anticipando le sue mosse per l’arrivo delle nuove schede grafiche RX 6000 di AMD. Secondo alcune voci, queste ultime saranno più potenti dell’RTX 3080 di Nvidia, con il doppio della VRAM. Con l’RTX 3070 in uscita il 15 ottobre, ci aspettiamo che l’RTX 3060 Ti (il nome non è stato ancora confermato) potrebbe uscire alla fine di ottobre.

Oltre ad avere 4.864 core CUDA – che sono 1.024 in meno rispetto all’RTX 3070 – l’RTX 3060 Ti dovrebbe utilizzare 8 GB di RAM video a 14 Gbps, secondo le attuali speculazioni. La buona notizia è che se il lancio del nuovo prodotto avverrà tra meno di un mese, probabilmente sentiremo molto presto informazioni più concrete sulla scheda grafica.

Ciò che i consumatori sperano, senza dubbio più di ogni altra cosa, è che Nvidia riesca effettivamente a produrre maggiori quantità di schede video per la disponibilità iniziale.