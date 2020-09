Nokia di HMD Global è uno dei pochi marchi di smartphone che si è concentrato sugli aggiornamenti software sin dal primo giorno. Indipendentemente dalla fascia di prezzo, il produttore di smartphone rilascia di tanto in tanto nuovi aggiornamenti ai suoi dispositivi. In effetti, la società sta ancora rilasciando aggiornamenti per il suo dispositivo 2018 chiamato Nokia 7 Plus.

Oggi, Nokia ha iniziato ha rilasciato il nuovo aggiornamento che introduce nuove patch di sicurezza e corregge numerosi bug. Il nuovo aggiornamento del firmware porta il numero di modello 00WW_4_16B. Oltre a correggere i bug, l’aggiornamento porta anche la patch di sicurezza Android datata 1 settembre 2020. Come previsto, il dispositivo funziona ancora con il sistema operativo Android 10. Per ricordare, il dispositivo è stato originariamente lanciato con Android Oreo out-of-the-box. Da allora è stato aggiornato continuamente grazie al programma Android One.

Nokia 7 Plus potrebbe non ricevere Android 11

Al momento, non ci sono informazioni sul fatto che il dispositivo riceverà Android 11 nel prossimo futuro. Considerando che il dispositivo ha già ricevuto i due principali aggiornamenti, le possibilità per il terzo diventano piuttosto scarse. In effetti, il recente tweet dell’azienda parla di Android 11 e della promessa di aggiornamento del sistema operativo di due anni. Vale anche la pena ricordare che Nokia 7 Plus ha ricevuto circa 40 aggiornamenti software a partire dal 2 settembre. Naturalmente, queste cifre includono patch, correzioni di bug e aggiornamenti importanti.

Oltre a prendersi cura degli aggiornamenti del software, HMD Global sembra essere focalizzata sul rilascio di una serie di nuovi dispositivi per i suoi consumatori. Ultimamente, il produttore di smartphone ha lanciato gli smartphone Nokia 2.4 e 3.4 insieme al Nokia 8.3 5G. Un paio di giorni fa, abbiamo visto le immagini di rendering ad alta risoluzione del prossimo dispositivo Nokia 7.3. All’inizio di questa settimana, abbiamo anche visto un nuovo telefono Nokia sconosciuto con numero di modello TA-1354 sulla certificazione NBTC della Thailandia.