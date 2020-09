Elon Musk continua a portare avanti numerosi progetti, ma si sta soffermando in modo particolare sul progetto Hyperloop. L’idea dell’imprenditore è quella di progettare e sviluppare un trasporto ferroviario pubblico sicuro, super veloce e allo stesso tempo eco-friendly.

Il suo progetto ha raggiunto già diversi consensi da diverse parti del mondo e alcune recenti indiscrezioni rivelano che potrebbe essere sviluppato molto presto. Ecco quali sono i dettagli nello specifico.

Elon Musk e il suo progetto intitolato Hyperloop: ecco tutti i dettagli

L’imprenditore canadese ha avuto la brillante idea di progettare un treno produttore di energia zero ricoprendolo con dei pannelli solari e inserendo dei freni a recupero di energia in modo da recuperare l’energia essenziale per far circolare il mezzo e far spostare i viaggiatori. E’ intenzionato a sviluppare un mezzo di trasporto ferroviario con una velocità mai vista prima basando il sistema su una lievitazione passiva in modo da permettere lo spostamento delle persone con basse emissioni grazie alla tecnologia innovativa conosciuta come vactrain.

Le ultime indiscrezioni trapelate in questo ultimo periodo rivelano che potrebbe concretizzare questo nuovo progetto molto presto e a lavorarci duramente sarebbe un team di ricerca in Italia per sviluppare nella stessa Italia la prima tratta. Sono arrivati consensi anche da Ohio, dunque, potrebbe realmente arrivare molto presto come le ultime indiscrezioni rivelano.

Elon Musk non ha pensato solo all’ambiente e all’efficienza di un nuovo mezzo di trasporto, ma ha pensato anche ai consumatori che potrebbero scegliere Hyperloop decidendo di renderlo alla portata di tutti anche economicamente.