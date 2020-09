Esselunga sbanca nell'elettronica con smartphone, PC e molto altro

In molti classificano Esselunga come uno dei più grandi supermercati in merito appunto al mondo degli alimentari. Potrebbe anche essere così, ma non bisogna biasimare le grandi offerte nel mondo dell’elettronica che il colosso detiene all’interno dei suoi punti vendita. A dimostrarlo è ancora una volta il nuovo volantino, il quale questa volta ha messo a tacere anche la concorrenza grazie ai nuovi prezzi. Tutti potranno dunque usufruire della merce migliore ma spendendo veramente il minimo.

Nel frattempo però bisogna segnalare che dei prezzi del nuovo volantino potranno usufruire solo di esclusivamente a coloro che risultano clienti dell’azienda. Alle casse infatti per ottenere gli sconti servirà necessariamente esibire la carta Fidaty.

Se volete le migliori offerte da parte di Amazon direttamente sul vostro smartphone, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Esselunga lancia un nuovo volantino che ora batte la concorrenza senza troppi problemi

Anche questa volta Esselunga fa parlare di sé, soprattutto grazie ai prezzi promossi nel nuovo volantino di settembre. All’interno ci sono tantissimi dispositivi elettronici, come ad esempio tanti smartphone top di gamma. Uno dei più interessanti dal punto di vista del prezzo e soprattutto della qualità espressa è il nuovo Samsung Galaxy S20, il quale viene proposto ad un prezzo di 589 €.

Ci sono poi tanti altri prezzi incredibili i quali spaziano tra le varie categorie. Ad esempio nel mondo degli elettrodomestici ci sono moltissime cose interessanti da prendere al volo. In basso ci sono tutte le foto del volantino per dare un’occhiata a tutti i prezzi.