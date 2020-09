Per la stagione autunnale già sono stati annunciati alcuni cambi di prezzo per gli utenti di TIM e di WindTre. I due operatori hanno previsto delle rimodulazioni sui costi sia per i piani di telefonia fissa che per i piani di telefonia mobile. In maniera speculare ai due rivali, anche Vodafone prevede una revisione dei costi per alcuni suoi piani tariffari.

Vodafone, l’aumento dei costi per queste offerte Fibra ottica

A differenza di quanto avvenuto sino ad ora, per l’autunno Vodafone sceglie di modificare i prezzi per alcune offerte di telefonia fissa. Alcuni clienti con piani Fibra ottica dovranno quindi pagare qualcosa in più rispetto agli attuali costi mensili.

La promozione protagonista delle rimodulazioni autunnali è la Unlimted Plus. Questa promo mette a disposizione dei clienti consumi illimitati per chiamate ed internet con velocità classiche della Fibra. Una parte degli abbonati con Unlimited Plus sarà chiamata a pagare 3 euro in più ogni mese.

Dobbiamo sottolineare però un particolare non da poco. In base alla rimodulaizone prevista da Vodafone, non tutti i clienti con Unlimited Plus dovranno pagare i 3 euro in più ogni mese. Ad essere interessati dal cambio dei prezzi ci sono soltanto selezionati clienti, prontamente avvisati dallo stesso gestore con comunicazioni inviate tramite posta o a mezzo mail.

Questa notizia fa però il paio con una novità che potrebbe essere considerata positiva per i nuovi clienti di Vodafone. Il gestore, infatti, ha trovato un accordo con AGCOM. Sulla base di tale accordo, i nuovi clienti dell’operatore inglese potranno beneficiare di prezzo bloccato per sei mesi dal momento dell’attivazione di un’offerta.