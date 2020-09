Dopo una campagna promozionale estiva da protagonista, anche la stagione autunnale di TIM sarà all’insegna del protagonismo. Il provider italiano ha ben chiaro l’obiettivo di contrastare la presenza di WindTre e di Iliad nel mercato della telefonia mobile. Anche per le settimane a venire quindi gli utenti potranno attivare offerte molto convenienti per costi e consumi.

TIM, sino a 50 Giga: ecco le offerte più pazze dell’autunno.

In molti store di TIM è stata confermata l’iniziativa Supreme New. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti, più SMS verso tutti e 50 Giga per la connessione web. Il prezzo per gli utenti sarà pari a 5,99 euro ogni mese. La ricaricabile ha un target di pubblico ben preciso: potranno aderire a tale promozione i clienti che effettuano la portabilità del numero da Iliad o anche da altri operatori virtuali low cost.

In alternativa alla promozione Supreme New, i futuri abbonati di TIM possono sempre scegliere la ricaricabile Steel Pro. I consumi di questa promozione prevedono sempre chiamate senza limiti a cui si aggiungono SMS illimitati e 50 Giga per internet. Leggermente più alto è il prezzo, per un totale mensile di 7,99 euro con una spesa una tantum all’attivazione di 12 euro.

Attenzione alla portabilità del numero. Sia nell’uno che nell’altro caso, il passaggio da altro operatore a TIM è strategico per la buona esito dell’attivazione per la ricaricabile. Tutte le richieste di attivazione devono essere fatte in uno store di TIM. Non è possibile sottoscrivere tale iniziativa attraverso i canali online del gestore.