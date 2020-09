Come ben sappiamo, molte persone per guardare le migliori serie TV del momento si affidano sempre a Netflix. Nonostante tutte le critiche che ha ricevuto, e che sta continuando a ricevere, a causa di aumenti dell’abbonamento e cancellazioni improvvise di serie TV, resta ancora la piattaforma di streaming video più utilizzata in assoluto.

Ultimamente abbiamo scritto un articolo sulle ultime positive novità riguardanti diverse serie TV di punta, come Stranger Things, Lucifer e You, ma purtroppo ci sono pessime notizie per altre produzioni che purtroppo ci dicono addio. Ciò è dovuto principalmente ad accordi mancati con le case cinematografiche che, per l’appunto, interrompono il tutto lasciando molte fiction in sospeso. Scopriamo di quali serie TV stiamo parlando.

Netflix: molte serie TV sono state cancellate nonostante i finali del tutto aperti i nuovi scenari

AJ and the Queen 1

Atypical 4

Baby 3

Better Call Saul 6

Call My Agent 4

Chambers 1

Chiamatemi Anna 3

Dare Me – Prova a sfidarmi 1

Dark 3

Daybreak 1

Dear White People 4

Designated Survivor 3

Friends From College 2

GLOW 4

Grace and Frankie 7

I Am Not Okay with This 1

Jessica Jones 2

Le Terrificanti avventure di Sabrina – Parte 4

Lost in Space 3

Lucifer 6

Merry Happy Whatever 1

Messiah 1

Me You Her 5

Nightflyers 1

October Faction 1

Ozark 4

Ray Donovan 7

Santa Clarita Diet 3

She’s Gotta Have It 2

Soundtrack 1

Spinning Out 1

Suburra 3

The Crown 5

The Kominsky Method 3

The OA 2

The Punisher 2

The Ranch 4

The Rain 3

The Society 1

Travelers 3

Tredici 13 Reasons Why 4

Trinkets 2

Turn Up Charlie 1

V – Wars 1

Se vuoi continuare ad avere delle notizie sempre aggiornate per quanto concerne tutte le produzioni originali di Netflix resta connesso al nostro sito.