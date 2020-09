In linea con le aspettative del pubblico e degli addetti ai lavori, ancora una volta Iliad sorprende tutti. La compagnia francese, già forte di un successo commerciale molto diffuso nel nostro paese, ha messo a disposizione di tutti gli interessati una nuova promozione. Per un arco di tempo limitato, i clienti potranno attivare Flash 100. Questa iniziativa ha un costo unico di 9,99 euro e comprende consumi illimitati per chiamate e messaggi più 100 Giga internet.

Iliad, ci sono due promo aggiuntive oltre all’offerta da 100 Giga

Ovviamente, la presenza di Flash 100 non pregiudica la disponibilità dell’oramai classica Giga 50. C’è da considerare, inoltre, che i possibili abbonati di Iliad possono anche usufruire di ulteriori due offerte, quasi segrete.

Attraverso il sito internet ufficiale, Iliad mette sempre a disposizione la sua iniziativa Giga 40. I clienti che optano per tale ricaricabile avranno a loro disposizione 40 Giga per la connessione web più chiamate ed SMS senza limiti. Inclusi nel costo anche 4 Giga per la navigazione roaming UE. Per quanto concerne i prezzi, gli utenti saranno chiamati a pagare un fisso mensile di 6,99 euro. A questa somma vanno poi aggiunti, solo in sede di attivazione, ulteriori 10 euro per il rilascio della SIM.

Ancora attraverso il portale web ufficiale, gli interessati potranno anche attivare Iliad Voce. La promozione in questione ha un costo fisso di 4,99 euro. Il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili presenti in Italia. Come per la Giga 40, anche in questa circostanza tutti gli abbonati dovranno aggiungere 10 euro per l’attivazione della SIM.