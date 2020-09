Il colosso cinese Huawei nelle scorse ore ha rilasciato in maniera del tutto inaspettata un nuovo aggiornamento software per il proprio dispositivo Huawei P8 Lite del 2017.

L’aggiornamento in questione ha introdotto delle novità interessanti, che probabilmente i possessori del dispositivi ormai non si sarebbero più aspettati. Ecco tutti i dettagli.

Huawei P8 Lite 2017 ha ricevuto un aggiornamento software con interessanti novità

L’aggiornamento corrisponde alla build PRA-LX1 8.0.0.406 della EMUI 8 e ha un peso di circa 780 MB. Il changelog indica l’introduzione di Huawei Assistant, l’assistente virtuale intelligente sviluppato in casa dal produttore cinese, e alcune novità per la sicurezza come la possibilità di impostare un PIN a 6 cifre e l’introduzione della chiamata di emergenza a dispositivo bloccato.

La distribuzione dell’aggiornamento è attualmente in corso in Italia via OTA. Potreste quindi averlo già ricevuto, basta recarsi in impostazioni>aggiornamenti software per scoprirlo. Vi ricordo che Huawei P8 Lite 2017 dispone di uno schermo IPS LCD da 5.2 pollici con risoluzione 1080×1920. Dispone di un processore Huawei HiSilicon Kirin 655 con 3 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria interna espandibile fino a 128 GB grazie ad una MicroSD.

Sul retro dispone di una fotocamera di 12 megapixel mentre sul lato anteriore è posto un sensore da 8 megapixel. La batteria è in Litio da 3.000 mAh con un’autonomia 670 ore dall’azienda. Attualmente è disponibile ad un prezzo di 159 euro sulla piattaforma di e-commerce Amazon. Al momento tutti i fan dell’azienda stanno aspettando con ansia il nuovo pieghevole del colosso, non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire maggiori dettagli, che sicuramente arriveranno.