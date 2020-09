L’operatore virtuale di Vodafone, ho.Mobile ha appena lanciato una nuova offerta bomba con ben 200 GB di traffico internet al suo interno ogni mese. Questa promozione, a differenza delle altre, comprende il solo traffico dati.

Vi ricordo che in alternativa a questa che andremo a spiegarvi tra poco, è possibile attivare la ho. 100 Giga, che mette a disposizione dell’utente 100 GB di traffico dati in 4G ad un prezzo leggermente più basso. Scopriamo insieme i dettagli.

ho.Mobile ha lanciato una nuova offerta con 200 GB di traffico internet

La nuova promozione è denominata ho. 200 Giga, prevede un canone di 19.99 euro al mese e offre 200 GB di traffico dati in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 60 Mbps in upload. Come anticipato precedentemente, la ho. 100 GB comprende 100 GB di traffico dati in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 60 Mbps in upload a 12.99 euro al mese. Per entrambe le promozioni, è previsto un costo di attivazione di 9 euro.

Le offerte includono 5 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 5 SMS. Gli utenti che attiveranno online una delle due promo riceveranno uno sconto di 10 euro per il router Huawei B311-221, 15 euro per il router Huawei B535-232 e 20 euro per il mesh Huawei WiFi Q2. Oltre a queste due offerte solo dati vi ricordo che è ancora attivabile la ho.5.99 che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico internet al prezzo di 5.99 euro al mese.

In questo caso spedizione ed attivazione della SIM sono gratuite, la SIM stessa ha invece un costo di 0.99 euro d aggiungere a quello di una prima ricarica obbligatoria del costo di 6 euro per un totale di 6.99 euro. Per scoprire tutte le offerte nel dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.