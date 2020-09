Fine del Mondo: alcune profezie dichiarano l'imminente arrivo della fine

Il nostro mondo è destinato a finire. Lo sapevano nel Medioevo, quando ci si affidava alla Bibbia e lo sappiamo ora anche grazie alla scienze. Se ci pensiamo però, abbiamo sempre saputo di un imminente arrivo della fine del mondo, ma non sappiamo quando si manifesterà davvero.

Fine del Mondo: è giunta l’ora della fine

Le ricerche scientifiche attestano che tra miliardi di anni l’Universo, arriverà a collassare su sé stesso (Big Crunch), riportando al mondo una nuova forma di Big Bang che porterà nuove esistenze. Altre teorie invece dichiarano che tutto finirà per via di scontri tra universi paralleli, multiversi o f in cui spazio e tempo vengono annullati. Ma tranquilli (o forse no), perché in tutto questo noi ci saremo estinti da tempo per via della morte del Sole (prevista tra qualche miliardo di anni).

Dal punto di vista delle antiche profezie invece le cose cambiano. Queste hanno sempre avuto una previsione sull’andamento del nostro Pianeta, a volte anche sbagliato. Ecco alcune delle profezie che fortunatamente non si sono avverate.