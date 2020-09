Il lungo periodo di lockdown ha causato non pochi danni all’economia italiana e non solo. Infatti, sembra che ci siano dei problemi importanti anche alla rete con dei down abbastanza frequenti e che hanno lasciato migliaia di consumatori senza connessione Internet.

La fase 2 non ha avuto certo ripresa facile e repentina, nonostante l’apparente ritorno alla normalità. Infatti, ad oggi, sono ancora tante le segnalazioni che arrivano da parte di numerosi utenti sui disservizi di rete in varie zone dello stivale. Andiamo quindi a scoprire cosa sta accadendo nelle ultime ore in tutta Italia.

Down di rete: i disservizi di rete sembrano continuare e persistere

Downdetector è la piattaforma designata per la registrazione e il report delle segnalazioni sui down di rete. Funziona 24 ore su 24 e fornisce sempre un quadro generale riguardante tutta la situazione in Italia. Ecco, dunque, quali sono i problemi riguardanti gli operatori telefonici italiani di punta, come TIM, Vodafone, Iliad, Wind e Tre.