Arrivano importanti novità su Crash Bandicoot 4; dopo il successo delle remastered dei primi tre capitoli e di Crash Team Racing tutti i fan del Bandicoot più amato della Playstation sono in attesa del nuovo capitolo del gioco. Chrash Bandicoot 4: It’s About Time, oltre che proporre una nuova avventura porterà in dote anche alcune nuove dinamiche di Gamplay; una su tutte la possibilità di rallentare il tempo.

Tuttavia le novità non fisino qui, annunciata anche la presenza di una modalità muliplayer; la modalità sarà divisa tra una cooperativa e una competitiva. Se la Coop permetterà di rigiocare i livelli in compagnia di altri tre giocatori, la modalità competitiva sembra una sorta di survival in cui lo scopo principale sarà raggiungere i vari checkpoint prima dell’avversario; il tutto comunque è facilmente verificabile grazie al video publicato su You Tube.

Crash Bandicoot 4: ecco tutte le novità sul nuovo gioco

Il nuovo capitolo della saga di Crash sembra promettere bene come si augurano tutti fan della saga. Benché ancora il gioco non sia uscito, la data di lancio è prevista per il 2 di ottobre, sono in molti ad attenderlo con impazienza a causa anche dell’ottimo lavoro fatto con la N.Sane Trilogy e CTR.

Da quanto appreso fino ad ora questo quarto capitolo permetterà al giocatore di impersonare almeno due personaggi (Crash e il Dottor Cortex) con la possibilità di switchare da Crash a Coco in qualsiasi momento. Introdotte inoltre due nuove maschere che avranno la facoltà di controllare il tempo e di rendere intangibili alcuni oggetti. Non ci resta che attendere il 2 ottobre per poter finalmente toccare con mano il nuovo capitolo della saga.