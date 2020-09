WindTre continua a riscuotere un successo non indifferente e si propone di competere con i gestori rivali invogliando i loro clienti ad effettuare il trasferimento del numero. Infatti, anche questo mese, riserva le sue migliori tariffe ai clienti che procedono con la portabilità del numero richiedendo la nuova SIM WindTre direttamente online. A ottenere l’offerta più conveniente sono i clienti del gestore francese Iliad, i quali hanno la possibilità di attivare la WindTre Go 50 Fire Plus.

WindTre Go 50 Fire Plus: 50 GB, minuti ed SMS verso tutti i numeri a soli 6,99 euro!

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus permette di ricevere ogni mese ottimi contenuti. I nuovi clienti hanno infatti la possibilità di usufruire di:

M inuti illimitati verso tutti i numeri

verso tutti i numeri 200 SMS verso tutti i numeri

verso tutti i numeri 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

I contenuti previsti dall’offerta WindTre Go 50 Fire Plus necessitano di un costo di rinnovo davvero irrisorio. Il gestore richiede appunto una spesa di soli 6,99 euro al mese. A differenza della maggior parte delle tariffe WindTre, disponibili in versione Easy Pay, in questo caso il costo di rinnovo deve essere saldato su credito residuo.

L’attivazione avviene gratuitamente ma è richiesta una spesa iniziale di 16,99 euro tramite la quale è possibile acquistare la nuova SIM e saldare il primo rinnovo anticipato della tariffa.

I nuovi clienti WindTre possono scaricare gratuitamente anche l‘app ufficiale del gestore che permette di ricaricare la SIM attraverso pochi passaggi; di monitorare lo stato della tariffa e i consumi effettuati e di personalizzare l’offerta attraverso le promozioni proposte dall’operatore.