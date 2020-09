Lo scorso 23 settembre sono entrate in vigore le prime rimodulazioni relative alle Sim Wind e Tre che non presentano una promozione attiva sulla propria utenza. Si tratta di quelle Sim con vecchi piani tariffari, come ad esempio Ricaricati con 3, Summer Power, Gente di 3, Welcome to Italy, Top Time, Ric Mia&Tua Sempre, Raddoppia la Ricarica, ALL-IN International, Super e molte altre ancora. Wind ha infatti annunciato la rimodulazione di queste tariffe già dal mese di agosto, in cui sarà disponibile il passaggio gratuito al nuovo piano tariffario WindTre Basic New. Ecco le nuove condizioni per le vecchie Sim a consumo.

Le condizioni del nuovo piano WindTre Basic New

Attualmente è impossibile acquistare un sim presso un negozio WindTre senza che venga attivata contestualmente una promozione sulla propria utenza. Ma le cose cambiano anche per tutte quelle vecchie sim a consumo ancora presenti in circolazione, con piani ormai obsoleti e non più convenienti.

A partire da ottobre 2020, si completerà il ciclo di rimodulazioni tariffarie di WindTre. Tutte le vecchie sim passeranno alla nuova Wind Basic New, che prevede il pagamento di un canone di 4 euro mensili. La tariffazione a secondi è di 29 centesimi al minuto verso numeri nazionali di rete fissa e mobile, senza scatto alla risposta. Gli SMS costeranno 29 centesimi; ogni MMS invece 50 centesimi.

Per il traffico dati sarà disponibile 1 Gigabyte al giorno al costo di 99 centesimi e solo in caso di attivazione e utilizzo. Di conseguenza tenete d’occhio i vostri piani tariffari e le vostre vecchie sim. Vi ricordo che avete un mese di tempo dalla ricezione del messaggio relativo alla rimodulazione per rescindere il contratto senza conseguenze. Se accetterete le nuove condizioni dovrete pagare questo canone mensile di 4€, spendibile alle condizioni sopra descritte. Non sarà cumulabile di mese in mese, quindi tutta la quota non spesa verrà persa da parte dell’utente.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa rimodulazione e continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità in merito.