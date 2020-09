Vodafone: nuove promozioni fino a 50 giga con lo scopo di battere Iliad

Il mondo Vodafone è sempre uno di quelli più attenti alla concorrenza, visto che gode di una posizione di vantaggio abbastanza importante. L’azienda anglosassone infatti è prima nella classifica di gradimento anche grazie alla qualità espressa. Stiamo parlando infatti di un gestore mobile che durante gli anni è stato in grado di prendersi l’Europa, con la rete 4G che non fa altro che crescere.

Questa attualmente è la più estesa del continente, ma a quanto pare non è bastato a tenere alla larga Iliad. Il nuovo gestore proveniente dalla Francia è stato in grado di portare via tanti utenti a Vodafone, che però adesso vuole assolutamente recuperare. Per questo motivo ecco tre nuove offerte interessanti che invitano al rientro gli utenti.

Vodafone: lanciate le nuove offerte per battere la concorrenza e recuperare utenti

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga