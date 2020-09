Inizia un altro grande weekend di appuntamenti sportivi su Sky. Oltre alla seconda giornata della Serie A, gli abbonati tra oggi e domani potranno godersi i Gran Premi di motomondiale e Formula 1 così come le partite dei playoff NBA. Oltre alla classica tecnologia satellitare, sarà possibile accedere ai contenuti di Sky anche in streaming.

La pay tv ha oramai consolidato la sua piattaforma NOW TV. I clienti che scelgono questo servizio potranno guardare i loro contenuti preferiti a costi bassi, ma senza tutti i rischi legati alla tecnologia IPTV.

Sky, la comodità dello streaming e dei prezzi mai così bassi

Ci sono molti punti a favore di NOW TV. Tutti gli abbonati a questa piattaforma, ad esempio, non avranno bisogno di un decoder, di una parabola e potranno vedere sport e calcio senza vincolo d’abbonamento. Inoltre, come già detto, vi sarà la garanzia di costi da vero ribasso e la piattaforma NOW TV è disponibile su una serie di dispositivi, dagli smartphone alle Smart tv.

Il costo del pacchetto Sport per tutti gli eventi esclusivi di Sky si attesta sulla cifra di 29,99 euro ogni mese. I clienti, inoltre, potranno anche selezionare un ticket a loro piacimento tra Intrattenimento, Serie tv e Cinema. In questo caso il prezzo sarà di di 9,99 euro. Qualora lo si desideri, invece, la visione congiunta di questi tre pacchetti comporterà una spesa di 19,99 euro.

Per queste settimane, inoltre, NOW TV ha un’ulteriore promozione con la disponibilità di Intrattenimento e Cinema con le esclusive Sky a soli 3,99 euro per il primo mese.