Siamo nel 2020, anno del 5G e degli smartphone con display pieghevoli ed a conchiglia. Fino a questo momento il pallino delle radiazioni non si era sollevato nonostante l’evidente disparità tecnica tra le reti di ultima generazione e le precedenti installazioni di tipo 3G. Ogni giorno siamo attorniati da una marea di onde elettromagnetiche provenienti non solo dai nostri telefoni ma anche da tanti altri dispositivi pubblici e privati sparsi in casa e per strada.

Le istituzioni che operano nel campo delle telecomunicazioni son ben coscienti dei potenziali effetti negativi di un’esposizione prolungata alle onde a corto e medio raggio. Radio, TV, WiFi, Bluetooth, NFC, 4G, 5G, WiFi, GPS. Tutte componenti che potrebbero indurre alla preoccupazione per il nostro stato di salute. Abbiamo già visto perché il pericolo non sussiste in relazione alle integrazioni tecnologiche per le onde invisibili. Non sono ionizzanti eppure molti hanno ancora dubbi nonostante diversi studi abbiano comprovato l’inefficacia delle trasmissioni sul nostro cervello.

Ciò non toglie che potendo scegliere tra telefoni con SAR basso e dispositivi con emissioni elevate la scelta sarebbe decisamente ovvia. Ecco, pertanto, quali sono i device consigliati per mantenere al minimo il rischio di futuri e solo potenziali problemi correlati a patologie degenerative dell’organismo e del cervello.

Telefoni con radiazioni bassissime

Zte Axon Elite

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8 / Nokia 3.2 / Nokia 2

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 Edge

D’altro canto viene da chiedersi: «Quale telefono non dovrei scegliere?». Il prestigioso Ufficio Federale Tedesco Bundesamt Fur Strahlenschutz ha definito anche i telefonini meno sicuri, nonostante ci si trovi pur sempre entro il limite dei 2W/Kg definito dalle autorità competenti.