La nota azienda giapponese Sony ha già rivelato numerosi dettagli riguardanti la sua nuova console di ultima generazione, cioè la PlayStation 5. Sappiamo infatti praticamente tutto su quest’ultima ma, in attesa del suo effettivo arrivo ufficiale sul mercato, l’azienda ha deciso di pubblicare un video sul canale YouTube PlayStation Access in cui vengono ricapitolate le 23 cose da sapere sulla console.

23 cose da sapere sulla nuova console di Sony

La nuova console di ultima generazione di casa Sony, ovvero la PlayStation 5, si appresta a fare il botto e a conquistare numerosi utenti. Come già accennato, fino ad ora abbiamo avuto un’infinità di informazioni che la riguardano, ma ora l’azienda ha deciso di riassumere le 23 cose più importanti da sapere in un video riassuntivo pubblicato sul canale YouTube PlayStation Access.

Innanzitutto, viene mostrato ancora una volta il design della nuova console e viene sottolineato come quest’ultima verrà distribuita in due versioni, una standard e una Edizione Digitale. La data di uscita ufficiale, invece, sarà il 12 novembre 2020 in Nord America e il 19 novembre 2020 in Europa. I prezzi di vendita, invece, saranno rispettivamente pari a 399,99 euro per l’edizione digitale e 499,99 euro per la versione standard.

Il video pubblicato sul canale prosegue poi illustrando alcuni dei titoli che saranno disponibili per la nuova console, da Marvel’s Spider-Man Miles Morales, a Watch Dogs Legion, a Call of Duty Black Ops Cold War e tanti altri titoli in esclusiva. Successivamente, vengono descritte le nuove peculiarità della PS5, come ad esempio il nuovo Dual Sense, e tutte le altre caratteristiche più tecniche che faranno di questa console una delle più potenti mai create. Vi lasciamo di seguito il video completo.