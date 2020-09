L’operatore Vodafone Italia ha deciso di continuare a proporre delle offerte Special ad alcuni clienti, attualmente di altri operatori, che effettuano la portabilità del proprio numero.

Le offerte proposte variano nei costi e nei contenuti in base all’operatore di provenienza. La pagina dedicata, a differenza delle scorse volte, ora è raggiungibile solamente dal sito ufficiale dell’operatore. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone Italia propone le offerte Special ai nuovi clienti

Come già raccontato, fino ad ora questo tipo di offerte Operator Attack online di Vodafone venivano solitamente proposte tramite apposite campagne pubblicitarie sul web, nelle ultime ore invece abbiamo scoperto che è possibile arrivare alle pagine dedicate direttamente dalla homepage del sito ufficiale. In alcuni casi infatti, la slide solitamente occupata in questo periodo dall’offerta Shake it Fun in scadenza il 30 Settembre 2020 viene sostituita con una che riguarda proprio le offerte Vodafone Special attivabili online.

Non tutti gli utenti riescono a vedere la slide in questione, quelli che riescono a visualizzarla possono cliccare sull’apposito tasto che aprirà la pagina dedicata all’offerta. Se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri Operatori Virtuali vengono attualmente proposte le offerte denominate Special 50 Digital Edition e Special Giga. Sia Special Giga che Special 50 Digital Edition sono inserite nella stessa pagina dato che sono valide per gli stessi operatori di provenienza.

Dunque, nonostante in altri canali di vendita, come nei negozi, Vodafone proponga già da alcuni giorni la nuova Special Giga 70+30, al momento online continua ad essere disponibile ancora Special Giga con 70 Giga a 9.99 euro al mese. Vodafone Special Giga comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS verso tutti, 70 Giga di traffico dati e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi, il tutto al prezzo di 9.99 euro al mese. Con l’attivazione online il costo di attivazione è gratuito. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.