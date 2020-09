Lo scorso 22 settembre 2020 la nota azienda HMD Global ha tenuto un evento di presentazione durante il quale sono stati annunciati i nuovi entry-level Nokia 2.3 e Nokia 3.4. Dopo questi device, però, all’orizzonte c’è l’arrivo di un altro smartphone leggermente più prestante, cioè il nuovo Nokia 7.3. Di quest’ultimo, in particolare, sono da poco trapelati immagini renders e presunte specifiche tecniche.

Ecco i renders del Nokia 7.3 pubblicati da OnLeaks

Come già accennato, sono state pubblicate online le prime immagini renders del prossimo smartphone medio di gamma a marchio Nokia. Nello specifico, queste immagini sono state realizzate e pubblicate dal noto leaker @OnLeaks in collaborazione con IpeeWorld. Come è possibile osservare, anche questo smartphone conserverà le scelte stilistiche intraprese da un po’ di tempo dall’azienda. Sul retro è infatti presente l’ormai iconico oblò dove verranno collocati i sensori fotografici che verranno realizzati in collaborazione con Zeiss, mentre in basso ci sarà un sensore per lo sblocco.

La parte frontale è quella che porta un po’ di novità per l’azienda, dato che troviamo un display con un piccolo foro laterale. Le cornici sembrano piuttosto ottimizzate, tranne quella inferiore che è leggermente più spessa. Il display, a detta dei rumors, avrà una diagonale pari a 6.5 pollici ed avrà una risoluzione pari al FullHD+. Il frame laterale ospita poi la porta di ricarica USB Type C e il microfono principale, mentre sul frame superiore troviamo il secondo microfono e il jack audio per le cuffie.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, infine, i rumors parlano della possibile presenza del processore Snapdragon 690 di casa Qualcomm, mentre dal punto di vista dell’autonomia dovrebbe esserci una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W.