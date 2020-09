Non rimaniamo mai delusi dalla quantità di materiale che troviamo sulla piattaforma streaming più famosa al mondo Netflix. Infatti, è difficile non riuscire a trovare qualcosa che potrebbe fare al caso nostro e occupare la nostra giornata. Ora, con l’avvento dell’autunno e dell’inverno, gustarsi un bel film o una bella serie TV nel tempo libero può essere davvero la soluzione alle nostre noie serali. Ma non troviamo solo queste due su Netflix, infatti abbiamo anche la possibilità di accedere a documentari o cartoni animati. Senza ombra di dubbio, il materiale di maggior successo sulla piattaforma sono sicuramente le serie TV, in particolar modo quelle targate Netflix che sono davvero un fiore all’occhiello. Tra queste ne abbiamo tre di ottima fattura, stiamo parlando di Stranger Things, Lucifer e You. Scopriamo di seguito le ultime novità a riguardo.

Netflix: Stranger Things, Lucifer e You, le nuove puntate

Iniziamo la carrellata di novità parlando si Stranger Things. La serie americana ambientata negli anni 80 ha riscosso un successo davvero incredibile e molti fan stanno attendendo con ansia il ritorno della serie. L’emergenza sanitaria ha fatto sì che le riprese tardassero oltremisura, ma sembra che ora sia tornato tutto alla “normalità”.

Per quanto riguarda Lucifer, come molti ben sanno, la serie TV è stata avvolta da diverse problematiche riguardanti la scelta degli autori di non ritornare più sul piccolo schermo. Una gloriosa petizione dei fan ha fatto sì che la serie non solo tornasse con una quinta stagione, ma anche con una sesta in programmazione per il prossimo anno. Ora sono disponibili su Netflix le prime otto puntate della season 5, a breve saranno disponibili le altre otto.

Infine, concludiamo con You. La serie TV, anche in questo caso statunitense, ha riscosso un ottimo successo con le prime due stagioni. Dovrebbe tornare anche con una terza, ma anche in questo caso il Coronavirus ha bloccato le riprese.